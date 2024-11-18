أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "لبنان ملتزم بتنفيذ القرار الدّولي 1701، وهدفنا أن يطبَّق في جنوب الليطاني كما نصّ عليه القرار"، مشيرًا إلى أنّ "العنوان الأساسي بالنّسبة لنا في المسودّة الأميركيّة، هو تطبيق القرار 1701".
وشدّد، في تحديث لـ"التلفزيون العربي"، على أنّه "لا بدّ من تحقيق الاستقرار ووقف الدّمار وسفك الدماء في جنوب لبنان"، لافتًا إلى أنّ "رئيس مجلس النّواب نبيه بري يقود المباحثات مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وأنا على اتصال دائم معه". وأعرب عن أمله في "التّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في لبنان في أقرب وقت".
وأوضح ميقاتي "أنّني لم أسمع عن شرط يتعلّق بحرّيّة التّحرّكات العسكريّة لإسرائيل في لبنان، وهي مجرّد تكهّنات"، كاشفًا أنّ "هوكشتاين سيزور لبنان قريبًا، والملفّات الضّبابيّة تُحلّ وجهًا لوجه". وأعلن أنّ "ردّ لبنان على الورقة الأميركيّة كان إيجابيًّا، ولكن بعض النّقاط تحتاج إلى نقاش"، مركّزًا على أنّ "ما يهمّني هو تعزيز وجود الجيش في الجنوب اللّبناني، وألّا يكون هناك سلاح غير سلاح الشّرعيّة". وجزم أنّه "لا بدّ من انسحاب الجيش إسرائيل من أيّ خطوة قام بها داخل الأراضي اللّبنانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: هوكشتاين ببيروت قريبًا ورد لبنان على الورقة الأميركية إيجابي لكن بعض النقاط تحتاج لنقاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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