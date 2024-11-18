أشار حسن ماضي شقيق صاحب محل ماضي للالكترونيات الذي استهدفته غارة امس بمنطقة مار الياس، في حديث لـ"الجديد"، الى أنه "لا علاقة لشقيقي بأي حزب، وهو انسان مدني ولا علاقة له بأحد
وأشار ماضي، الى أن "شقيقه محمود ماضي يقضي اغلب وقته في العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق صاحب محل ماضي للالكترونيات الذي استهدفته غارة امس بمنطقة مار الياس: لا علاقة لشقيقي بأي حزب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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