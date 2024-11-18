شقيق صاحب محل ماضي للالكترونيات الذي استهدفته غارة امس بمنطقة مار الياس: لا علاقة لشقيقي بأي حزب

أشار حسن ماضي شقيق صاحب محل ماضي للالكترونيات الذي استهدفته غارة امس بمنطقة مار الياس، في حديث لـ"الجديد"، الى أنه "لا علاقة لشقيقي بأي حزب، وهو انسان مدني ولا علاقة له بأحد

وأشار ماضي، الى أن "شقيقه محمود ماضي يقضي اغلب وقته في العمل".