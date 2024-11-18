زعيم كوريا الشمالية دعا لاستكمال الاستعدادات للحرب وتعزيز القوات النووية بلا قيود

دعا الزّعيم الكوري الشّمالي ​كيم جونغ أون​، المسؤولين العسكريّين إلى التّركيز على استكمال الاستعدادات للحرب، مؤكّدًا أنّ كوريا الشمالية يجب أن تستمر في تعزيز قوّاتها النّوويّة، لإنجاز مهمّة الرّدع الحربي، بحسب وكالة "يونهاب" لأنباء.

وشدّد، خلال المؤتمر الرّابع لقادة الكتائب والمدرّبين السّياسيّين للجيش الشّعبي الكوري، على "أنّنا سنعزّز قوّتنا الدّفاعيّة الذّاتيّة، الّتي تركّز على القوّات النّوويّة، بلا قيود، ولن نكتفي (بمستوانا الحالي) وبلا انقطاع".

ووصف كيم التّعاون الثّلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتّحدة الأميركيّة واليابان، بأنّه عامل "حاسم" يهدّد السّلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكوريّة، مشيرًا إلى أنّ "التّحالف العسكري بقيادة الولايات المتّحدة يتوسّع إلى مناطق أكبر، تشمل أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".