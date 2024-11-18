رئيس بلدية برج البراجنة أعلن انهيار مبنى بشارع خديجة همدر: نحذر من سقوط الأبنية المتصدعة

شدّد رئيس بلديّة برج البراجنة عاطف حسن منصور، على أنّ "في نطاق برج البراجنة، نودّ إعلامكم بضرورة الانتباه واتخاذ الحيطة والحذر، بسبب تضرّر بعض الأبنية نتيجة الاستهداف العشوائي من قبل العدو الاسرائيلي، الّذي طاول عددًا من الأبنية الواقعة داخل أحياء برج البراجنة، الأمر الّذي تسبّب في تصدّع العديد منها، وبعضها بات معرّضًا للسّقوط نتيجة هطول الأمطار الغزيرة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "صباح اليوم، انهار مبنى مؤلّف من عدّة طبقات في شارع خديجة همدر، وهذا الأمر يزيد من احتماليّة سقوط أبنية أخرى لا سمح الله"، لافتًا إلى أنّ "لذلك، وحرصًا على سلامتكم، نوصي بتجنّب الاقتراب من المباني المتصدّعة أو المتضرّرة، وعدم الصّعود إليها مهما كانت الأسباب والمبرّرات، والإبلاغ الفوري للبلديّة عن أيّ تصدّعات أو علامات ضعف في الأبنية".

وأكّد منصور أنّ "بلديّة برج البراجنة تعمل على تقييم الأوضاع، وقد اتخذت تدابير فوريّة، وسترسل فريقًا من المهندسين لإجراء الكشف على الأبنية بهدف التّقليل من المخاطر، انطلاقًا من مبدأ أساسي أنّ سلامة المواطنين هي أولويّتنا".