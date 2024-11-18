النشرة: غارات على عدد من قرى صور وبلداتها

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ منذ بعض الوقت سلسلة من الغارات الجوية على اطراف شمع لجهة علما الشعب عين الزرقا كما اغار على بلدات زبقين ومثلث طير حرفا الجبين شيحين في قضاء صور".

في وقت شهدت هذه القرى قصف مدفعي معاد منذ الفجر وحتى الان.