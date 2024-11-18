ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "صاروخَين مجهولا المصدر سقطا منذ قليل على محيط دير القديسة حنة في خراج ​القليعة​. في حين لم تتوقّف المدفعيّة الإسرائيليّة طوال اللّيل وحتّى ساعات الصّباح، عن قصف بلدة الخيام، وأطراف بلدتَي جديدة مرجعيون وبرج الملوك".

كانت هذه تفاصيل خبر "الوكالة الوطنية": سقوط صاروخَين مجهولَي المصدر على محيط دير القديسة حنة في خراج القليعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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