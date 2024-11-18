"الجزيرة": هوكشتاين يصل غدا إلى بيروت لاستكمال مشاورات وقف إطلاق النار

أفاد مصدر رسمي لبناني لقناة "الجزيرة"، بأن "الموفد الأميركي آموس هوكشتاين يصل غدا إلى بيروت لاستكمال مشاورات وقف إطلاق النار".

وأمس، أشارت معلومات الـ"LBCI"، الى ان عين التينة تسلّمت عند الثامنة من مساء اليوم رد حزب الله وملاحظاته على الورقة الاميركية، على ان تسلم للسفارة الاميركية التي سترسلها الى واشنطن ليبنى على الامر قرار زيارة المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت.

ولفتت الى ان "اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان في انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق".

وتحدثت عن لقاء مرتقب بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم لدراسة ردّ لبنان على الاتفاق والاجواء ايجابية.