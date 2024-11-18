شكرا لقرائتكم خبر عن 27 اقتراحا برغبة لخدمة المواطنين أمام لجنة الاقتراحات بـ"النواب".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنظر لجنة الاقتراحـات والشكاوى برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، 27 اقتراحا برغبة مقدم من النواب حول قضايا وخدمات واحتياجات للمواطنين فى الوحدات المحلية، وتنظر اللجنة خلال اجتماعها :

1. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إعادة فتح تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات التجارية لقبول ترشحهم بالكليات.

2. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن نقل تبعية مبنى مستشفى إسنا المركزي (القديم) بمركز إسنا – محافظة الأقصر إلى هيئة الرعاية الصحية.

3. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن إدراج خدمات العلاج الطبيعي ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.

4. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم، بشأن إنشاء مبنى وحدة صحية فى منطقة الشيخ عطية يضم باقي الوديان التابعة لمدينة نويبع – محافظة جنوب سيناء.

5. الاقتراح برغبة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن استكمال الجناح الخاص بالعناية المركزة وإنشاء وحدة لقسطرة القلب بمستشفى ههيا المركزي – محافظة الشرقية.

6. الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن فرش واستكمال الأجهزة اللازمة لتشغيل مستشفى الحروق بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

7. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن دعم مستشفى كفر الدوار بجهاز كاسيتات الأشعة السينية.

8. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إنشاء مركز طبي كبير متخصص بقرية ميت الخولى عبدالله، على أرض تابعة للشئون الاجتماعية – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

9. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن تحويل عيادات بهيج إلى مركز صحي يخدم منطقة برج العرب – محافظة الإسكندرية.

10. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد خليل خيرالله، بشأن تطوير ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام – محافظة الإسكندرية.

11. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن منع بيع حبة الموت السريع (فوسفيد الالومنيوم) القاتله ووقف تداولها نهائيًا ومنع دخولها مصر مثل العديد من الدول.

12. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة توصيل خط مياه صالحة للشرب لمساكن الجبل بقرية درنكة حيث أن خط المياه يقطع طريق تابع للهيئة العامة لطرق والكباري - مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

13. الاقتراح برغة المقدم من النائب أحمد الشناوي، بشأن تفعيل مكتب فرع نقابة النقل البري بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.

14. الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن رصف طريق قرنفيل بداية من كوبري كمارا مارًا بكوبري العرب وكوبري قرنفيل حتى نهاية المصرف اتجاه أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

15. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إدراج أعمال الصيانة والترميم لطريق كفر الدوار إسكندرية الزراعي ضمن خطة العام الحالي – محافظة البحيرة.

16. الاقتراح برغبة المقدم من النائب على العساس، بشأن إقامة مزلقان مطور على خط السكة الحديد ما بين محطة قلين ومحطة نشرت الكيلو (80250) – محافظة كفر الشيخ.

17. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن عمل مزلقان سكة حديد محطة القنطرة غرب بالأنترلوك – محافظة الإسماعيلية.

18. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم، بشأن فتح طريق في مدينة نويبع جنوب سيناء بدل طريق وأدى وتير من كمين البدن أو طريق المالحة – محافظة جنوب سيناء.

19. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء كوبرى على الطريق الصحراوي بطول الطريق أمام مدخل زاوية عبدالقادر – محافظة الإسكندرية.

20. الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إقامة مجمع خدمات حكومية بأبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

21. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سلمى محمد مراد، بشأن إقامة مطبات صناعية في قرى طلائع الجيش، معسكر الأمن، وميت أبو شيخه، طه شبرا، ابنهس، لمنع الحوادث المتكررة – مركز قويسنا – محافظة المنوفية.

22. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطى، بشأن رصف مدخل عزبة محمد مصطفى التابعة لقرية أبو داود – تمي الأمديد – محافظة الدقهلية.

23. الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن رصف طريق قرية الطوابرة بنى هلال – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

24. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن رصف الطريق قبل وبعد مزلقان الهوارية المؤدى إلى مطار برج العرب – محافظة الإسكندرية.

25. الاقتراح برغبة المقدم من النائب على العساس، بشأن رصف المدخل الرئيسي لمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا – محافظة دمياط.

26. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إعادة تفعيل عمل الوحدة المحلية بتفتيش السرو وإعادة إقامة القسم الهندسي بالوحدة – محافظة دمياط.

27. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن تقسيم قرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب إلى قريتين – محافظة الإسماعيلية.