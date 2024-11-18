في صحف اليوم: هوكشتاين يعدّ أوراقه وتحذير من مغبة وقوع لبنان ضحية فخ إسرائيلي

لفتت صحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "التصعيد الإسرائيلي الكبير براً وجواً استوقف جميع الأوساط المعنية والمتابعة للمساعي الجارية إلى وقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان، بموجب المقترح الأميركي المطروح لهذه الغاية، الذي أعدّ لبنان ردّه على مضمونه الذي سيتسلّمه الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين غداً لدى زيارته لبيروت، التي سينتقل منها إلى تل ابيب. ودلّ هذا التصعيد إلى أنّ إسرائيل تريد التملّص من الاقتراح الاميركي لوقف الحرب، مثلما كانت تملّصت من المبادرة الاميركية- الغربية- العربية المشابهة له، والتي أُعلنت في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ايلول الماضي، بعد أن وافقت عليها".

وأوضحت أنّه "بدا من هذا التصعيد الإسرائيلي العنيف قبيل وصول الموفد الاميركي الى بيروت، انّ اسرائيل تهدف الى أحد امرين: نسف المقترح الاميركي والاستمرار في الحرب حتى تحقيق أهدافها منها، او الضغط عسكرياً لتحقيق تقدّم في الميدان لفرض تنفيذ القرار الدولي 1701 وفق أقصى ما يمكن من شروطها، ولذلك عاودت أمس السعى لتحقيق تقدّم برّي في المنطقة الحدودية، في موازاة تكثيف غاراتها الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق الجنوبية والبقاع".

وحذّرت مصادر سياسية مواكبة عبر "الجمهورية"، من "مغبة وقوع لبنان ضحية فخ إسرائيلي يحشره بين خيارين لا يمكنه قبول أي منهما، ما يوحي للمجتمع الدولي بأنّه هو الذي يتحمّل المسؤولية عن إهدار فرص التسوية"، مركّزةً على أنّ "من الواضح أنّ خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تقوم على مرتكزين عسكري وسياسي. ففيما ترفع مستوى ضغطها العسكري إلى الحدّ الأقصى بمحاولاتها التوغل براً في الجنوب، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، وفيما تصعّد مستوى الاغتيالات والتدمير في الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق الأخرى، تمارس نهج التصلّب في المفاوضات وإملاء الشروط والمطالب التي تمسّ بكرامة لبنان وسيادته، بحيث يستحيل عليه تقبلها؛ ولو كانت أكلاف هذا الرفض وتداعياته ثقيلة جداً عسكرياً وسياسياً".

وأبدت خشيتها من أن "يجد لبنان نفسه وحيداً في المواجهة الحالية مع إسرائيل، أكثر فأكثر، مع اقتراب تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لزمام الأمور في واشنطن. ولذلك، يبدو الخيار الأفضل للبنان أن يستعين بما يتوافر له اليوم من وسطاء غربيين وعرب، لإمرار تسوية الحدّ الأدنى من الخسائر، لأنّ المرحلة المقبلة قد تكون محكومة بخسائر أكبر بكثير".

إفلاس بنك الأهداف

بدورها، اعتبرت أوساط سياسية لـ"الجمهورية"، أنّ "التصعيد الإسرائيلي العنيف ضدّ لبنان وصولاً الى اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، ينطوي على الدلالات الآتية:

ـ الانتقال من التفاوض تحت النار إلى التفاوض تحت مزيد من النار، وبالتالي زيادة الضغط على الحزب والدولة، لدفعهما الى القبول بمسودة اتفاق وقف إطلاق النار كما عُرضت عليهما.

ـ ترويع البيئة الشعبية المؤيّدة للمقاومة عبر التدمير الواسع لممتلكاتها وارتكاب المجازر في حق اهلها، بغية تحويلها عامل ضغط على "حزب الله".

ـ محاولة تأليب البيئات الأخرى على "حزب الله" والنازحين، من خلال تعمّد ان يلامس القصف مناطق مسيحية في محلتي الحدث وعين الرمانة.

ـ إعادة إدراج بيروت ضمن دائرة الاستهداف، خلافاً للضمانات الأميركية التي كانت قد أُعطيت لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السابق حول عدم قصف العاصمة.

ـ انتهاك متجدّد وصارخ لكل القوانين والأعراف الدولية التي تمنح الحصانة للاعلاميين، كما هو الأمر بالنسبة إلى استهداف الشهيد عفيف، الذي لا يشكّل اغتياله أي انجاز لقيادة الاحتلال، كونه كان مكشوفاً ويتحرّك علانية ويعقد المؤتمرات الصحافية ويحمل هاتفه.

ـ الانتقام من ثبات المقاومة في الميدان البري، واستمرارها في قصف عمق الكيان الإسرائيلي بالصواريخ والمسيّرات، مع ما يعنيه ذلك من إخفاق العدوان في تحقيق مبتغاه.

ـ إفلاس بنك الأهداف لدى العدو، بحيث انتقل إلى استهداف المستوى غير العسكري في "حزب الله"، وراح يكثّف إعتداءاته على الأماكن المدنية، في إشارة واضحة الى انّه بات يبحث عن إنجازات صورية ليس إلّا".

المواجهة الدبلوماسية

في هذه الاجواء، ذكرت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ"الجمهورية"، انّ "وزارة الخارجية ستشهد هذا الأسبوع مجموعة من اللقاءات المكثفة مع سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لمواكبة التحركات الدولية الهادفة الى وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان"، لافتةً إلى انّ "الخطوط مفتوحة بين بيروت ونيويورك، لمواكبة نتائج الدعاوى التي رفعها لبنان امام مجلس الامن الدولي، رفضاً منه للاعتداءات المتواصلة على الأحياء السكنية، وتلك التي استهدفت مراكز طبية وانسانية ومراكز للجيش اللبناني".

بري تسلّم ملاحظات حزب الله ويرسل ردّ لبنان اليوم: هوكشتاين يعدّ أوراقه وحذَر من مناورات إسرائيلية

في السياق، أكّدت مصادر واسعة الاطّلاع لصحيفة "الأخبار"، أن "الرد اللبناني على المسوّدة بشأن وقف إطلق النار التي نقلتها السفيرة الأميركية ليزا جونسون إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأسبوع الماضي، دخل مرحلة الصياغة النهائية التي يُتوقّع أن تُنجز اليوم، وتُرسل عبر السفارة الأميركية في بيروت إلى الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين. وبناءً عليه، يُفترض أن يقرر الأخير السفر مباشرة إلى المنطقة".

ولفتت إلى أنّ "المقاومة تتعامل بانفتاح كبير مع المقترح، وتركت لرئيس المجلس ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي متابعة النقاش مع الوسيط الأميركي حول بعض النقاط"، مركّزةً على أنّ "الغموض الإيجابي بدأ يتكشف عن مسار إيجابي في تعامل لبنان مع المقترح الأميركي، وإن الأسئلة التي يُعتقد بأنها يمكن أن تفجّر التفاوض تحوّلت إلى استفسارات، مع توسيع هامش المناورة أمام المفاوض الرسمي اللبناني".

وأوضحت المصادر أن "الملاحظات اللبنانية صارت موحّدة حول النقاط المتصلة باللجنة المقترحة للإشراف على تطبيق القرار 1701، وكذلك حول البند المتعلق بفكرة الدفاع عن النفس، والذي يحمل تفسيرات متضاربة، خصوصاً أن المقترح يصرّ على العنوان القديم الذي صدر القرار 1701 على أساسه عام 2006، لجهة اعتباره قراراً يأمر بوقف العمليات العدائية على جانبي الحدود، ولا يدعو إلى فرض وقف نهائي للحرب".

وأفادت بأنّ "حزب الله رفض وجود ألمانيا وبريطانيا في اللجنة المشرفة على تطبيق القرار، ويبدو أنه تم التسليم بعدم تمثيل ألمانيا كونها موجودة أصلاً في إطار القوات الدولية، بينما لا تمانع الولايات المتحدة عدم ضم بريطانيا، خصوصاً أن لندن نفسها تتهيّب الدخول في منطقة قد تعرّض قواتها لمخاطر كبيرة".

من جهتها، شدّدت مصادر عربية وأوروبية، بحسب "الأخبار"، على أنّ "انفتاح لبنان وتفاعله الإيجابي سيساعدان على خلق مناخ ضاغط على حكومة إسرائيل، للسير بالاتفاق ومباشرة تنفيذه، ويغلقان باب المناورة أمام حكومة نتانياهو في حال كانت تريد مواصلة الحرب حتى تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منتصف كانون الثاني المقبل".

وبحسب مصادر سياسية بارزة للصحيفة، فإن "ردّ حزب الله الذي سُلّم للرئيس بري جاء بما ينسجم مع القرار 1701"، مشيرة إلى أن "زيارة هوكشتاين ليست لإعلان وقف إطلاق النار، بل لمناقشة الموقف اللبناني قبل نقله إلى تل أبيب". وأكدت أن "المفاوضات انتقلت إلى دائرة جدية جداً، وأن نتانياهو يواجه ضغطاً مزدوجاً للقبول بوقف إطلاق النار، لذلك انتقل إلى مرحلة توسيع الأهداف في الوقت المتبقّي له".

منتدى روما

على صعيد آخر، علمت "الجمهورية" انّ "وزارة الخارجية ستنجز هذا الأسبوع ملفها إلى الاجتماعات المقرّرة في نهاية الأسبوع الجاري في روما، من ضمن فعاليات "منتدى روما المتوسطي" الذي ستشارك فيه دول المتوسط، والذي يتناول جدول أعماله التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، والجهود المبذولة على مستوى الاتحاد الاوروبي من اجل لجم التوتر والتوصل الى وقف شامل وثابت لاطلاق النار".