استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهدف خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في مدينة رفح ومخيمات الوسطى، بالإضافة إلى نسف وتدمير مباني سكنية في مناطق متفرقة في القطاع.

وفي الضفة الغربية أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وسط إطلاق نار كثيف، و تدمير لممتلكات الفلسطينيين بالجرافات، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، وأجزاءً من مدن قلقيلية والخليل ورام الله، تخللها حملة اعتقالات واسعة، ومداهمة منازل عدة وتخريب محتوياتها والاعتداء على سكانها بالضرب.

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