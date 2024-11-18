رئيس حكومة بنغلادش الموقّتة: سنسعى لتسلم رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة من الهند

أعلن رئيس الحكومة البنغلادشيّة الموقّتة محمد يونس، أنّ بلاده ستطلب تسليم رئيسة الوزراء السّابقة المخلوعة الشيخة حسينة، الّتي فرّت إلى ​الهند​ في 5 آب الماضي، مشيرًا إلى "أنّنا سنسعى إلى تسلّم المستبدّة المخلوعة، من الهند".

وفي وقت سابق من تشرين الثّاني الحالي، أوضحت بنغلادش أنّها ستطلب من الإنتربول إصدار "نشرات حُمر" بحقّ مسؤولي نظام حسينة الفارّين.

تجدر الإشارة إلى أنّ "النّشرة الحمراء" هي طلب يقدَّم إلى أجهزة إنفاذ القانون في كلّ أنحاء العالم، لتحديد مكان شخص واعتقاله، لكنّها ليست مذكّرة اعتقال دوليّة.

وكان قد فرّت الشّيخة حسينة (77 عامًا) في مروحيّة إلى الهند في آب الماضي، على وقع تظاهرات طلابيّة حاشدة، وبعد أسابيع من الاحتجاجات الّتي خلّفت أكثر من 700 قتيل، حتّى تمّ الهجوم على مقرّ إقامتها الرّسمي. وقد اتُهمت حكومتها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما زُّج بالعشرات من حلفاء الشّيخة حسينة في السّجن منذ الإطاحة بنظامها، على خلفيّة تواطئهم في قمع الشّرطة للتّظاهرات.