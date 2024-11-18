الدفاع الروسية: تدمير 59 طائرة مسيّرة فوق مقاطعات روسية عدة خلال الليلة الماضية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابيّة باستخدام طائرات دون طيّار، ضدّ أهداف على الأراضي الرّوسيّة".

وكشفت في بيان، أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة دمّرت 59 طائرة دون طيّار أوكرانيّة"، موضحةً أنّه "تمّ تدمير طائرتَين دون طيّار فوق أراضي مقاطعة موسكو، 45 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، 3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقطعة تولا".