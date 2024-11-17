مسؤول أميركي: واشنطن تجيز لأوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

أفاد مسؤول أميركي وكالة "فرانس برس" بأن واشنطن أجازت لأوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى زودتها بها في حربها ضد روسيا.

واوضح المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، إن الولايات المتحدة "أعطت الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى".

وبذلك وافق الرئيس جو بايدن على مطلب كييف الملح قبيل تسليمه الرئاسة لدونالد ترامب الذي ينتقد بشدة المساعدات الأميركية لأوكرانيا.