اشتباكات بين الشرطة الاسرائيلية والحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية في تل ابيب

اندلعت اشتباكات قرب تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية واليهود المتدينين (الحريديم)، ضمن احتجاج نظموه ضد استدعاء 1000 منهم للخدمة العسكرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن اشتباكات اندلعت بين الشرطة والحريديم في مدينة بني براك، وأوضحت أن الاشتباكات حدثت عقب إغلاق الحريديم شارع رئيسي في المدينة، احتجاجًا على إرسال الجيش 1000 مذكرة لاستدعاء حريديم للخدمة العسكرية.

وأفادت بأن المحتجين دعوا إلى إلغاء أوامر التجنيد، معتبرين أنها “تعديًا على تقاليدهم وأسلوب حياتهم”. وأفادت بأن أوامر الاستدعاء تعتبر جزءا من 7 آلاف أمر متوقع صدورها لـ”حريديم” خلال الأيام المقبلة، وصادق عليها قبل إقالته وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وفي وقت سابق الأحد، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى حرمان “الحريديم” من الميزانيات المخصصة لهم وكذلك الحصول على جوازات سفر.

ويعارض “الحريديم” الخدمة بالجيش الإسرائيلي، رغم قرار المحكمة العليا في حزيران الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين.

وتطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون لضمان استمرار تهرب نحو 60 ألف يهودي متدين سنويا من الخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة التي تسميه “قانون التهرب”.