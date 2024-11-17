شبكة "NBC": فريق ترامب يسعى لمحاكمة كبار الضباط الاميركيين الذين شاركوا بشكل مباشر في الانسحاب من أفغانستان

ذكرت ‏شبكة "NBC" الاميركية‏ بان فريق الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الانتقالي يقوم بوضع قائمة باسماء كبار الضباط العسكريين الأميركيين الحاليين والسابقين الذين شاركوا بشكل مباشر في الانسحاب من أفغانستان واستكشاف ما إذا كان يمكن محاكمتهم العسكرية لمشاركتهم في هذه العملية، وفقا لمسؤول أمريكي وشخص على دراية بالخطة.

‏واوضح المسؤول الأميركي والشخص المطلع على الخطة، إن المسؤولين العاملين في عملية الانتقال يفكرون في إنشاء لجنة للتحقيق في الانسحاب من أفغانستان في عام 2021، بما في ذلك جمع معلومات بشأن من شارك بشكل مباشر في صنع القرار للجيش، وكيف تم تنفيذ العملية، وما إذا كان القادة العسكريون مؤهلين لتهم خطيرة مثل الخيانة.