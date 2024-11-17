شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "صحة الشيوخ": مشاركة مصر في قمة العشرين تبرز جهودها فى دعم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين، التي ستعقد في مدينة ريو دي جانيرو بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، تمثل انعكاسا واضحا لدور مصر المحوري كقوة إقليمية مؤثرة تسعى للمساهمة الفاعلة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وأشار البدري ، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتيح الفرصة لتعزيز العلاقات مع قادة وزعماء العالم، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي الذي يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مؤكدا أن الرئيس يحرص في كل المحافل الدولية على تسليط الضوء على القضايا الإقليمية ذات التأثير العالمي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأوضح البدري أن قمة العشرين تركز على قضايا أساسية مثل مكافحة الفقر والجوع والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي، مثمنا إطلاق مبادرة "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع"، التي تهدف إلى حشد الموارد الدولية لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام الدول الكبرى بتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الدول النامية المتضررة من الصراعات.

وأضاف أن مشاركة مصر في القمة تبرز جهودها المستمرة في دعم الاستقرار العالمي من خلال العمل على معالجة الأزمات الإقليمية مثل الأوضاع في الشرق الأوسط وتهديدات الملاحة البحرية، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تثبت مرة أخرى أنها شريك أساسي في صياغة رؤية عالمية لتحقيق الأمن والتنمية، مما يعزز مكانتها على الساحة الدولية.