شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل ينظم حفل توقيع كتاب اقتصاديات الطائرة الورقية للدكتور محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب العدل حفل توقيع ومناقشة كتاب “اقتصاديات الطائرة الورقية”، تأليف الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي للحزب، الدكتور محمد فؤاد.

شهد الحفل حضور مجموعة متميزة من نخبة السياسيين والقيادات الحزبية الذين شاركوا في مناقشة محاور الكتاب وأبرز القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصري، من بينهم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، النائب أحمد القناوي الأمين العام لحزب العدل، حسام حسن الخشت أمين تنظيم حزب العدل، النائبة أميرة العادلي، الدكتور مهندس محمود عطيه عضو مجلس النواب السابق، ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، المهندس تامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية، المهندس أحمد ماهر، مصطفى الحجري، الإعلامي وليد حيدر، دكتور أحمد محسن أمين تنظيم حزب الجيل.

تناولت المناقشات وضع الاقتصاد المصري الحالي وأهم المحاور التي طرحها الكتاب، بما في ذلك التحولات الاقتصادية، واقتصاديات الضرورة، واقتصاديات الطائرات الورقية، استراتيجيات مصر الاقتصادية، قراءة في قرارات المركزي الأخيرة، ومصر والفرصة الأخيرة، وأدار الجلسة الدكتور محمد رشوان، الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم الإدارة بالجامعة البريطانية، الذي أثرى النقاشات بتحليلات عميقة وأسئلة ركزت على القضايا الجوهرية المطروحة في الكتاب.

وحول الكتاب قال "فؤاد" أن فكرة "الطائرة الورقية" ترمز للحركة المدفوعة من الخارج و ليس من الداخل وهي السردية الغالبة على الخطاب الاقتصادي المصري و الذي يتأثر بشكل عنيف بالمؤثرات الخارجية.

واستكمل "فؤاد" قائلا: "صحيح أن للظرف الخارجي دور، لكن شدة التأثر بالظروف الخارجية تمليها جاهزية الاقتصاد و مدى اعتماديته على الخارج".