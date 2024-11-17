النشرة: الطيران الاسرائيلي شن غارات على صور وحومين والشهابية

اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الطيران الاسرائيلي شن غارة على مدينة صور استهدفت مبنى قرب دوار جنبلاط، ولفت الى وقوع غارة استهدفت حومين التحتا في اقليم التفاح، واخرى بلدة الشهابية.
ولفت الى ان القصف المدفعي استهدف بلدات: شقرا، مجدل سلم، قبريخا، خراج وادي السلوقي ووادي الحجير، مثلث العباسية - الماري - عين عرب في القطاع الشرقي.
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