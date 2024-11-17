يقوم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، مساء اليوم، بجولة تفقدية للاعمال التي تقوم بها ورش متعهدي الوزارة، تجهيزا للعاصفة المرتقبة، على طول الطريق الساحلي.
وتم توزيع الورش على النقاط الحمراء كافة. وفي هذه الاثناء، الوزير حميه موجود في النقطة الحمراء في منطقة الضبيه.
كانت هذه تفاصيل خبر حميه يتفقد أعمال ورش متعهدي الاشغال تجهيزا للعاصفة المرتقبة على طول الطريق الساحلي والآن في نقطة الضبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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