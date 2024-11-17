ماكرون: الأولوية بالنسبة لفرنسا هي مواصلة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا

اشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى إن الضربات الجوية الروسية الكبرى على أوكرانيا اليوم الأحد أظهرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لا يسعى إلى السلام.
وأوضح ماكرون قبيل مغادرته الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين في البرازيل، أن الأولوية بالنسبة لفرنسا هي مواصلة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.
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