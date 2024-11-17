هآرتس عن مسؤول أميركي: إدارة بايدن تشك أن نتانياهو يفضل المضي في محادثات لبنان لأن إنهاء الحرب قد يسقط حكومته

اشارت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مسؤول أميركي، الى ان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تشك أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يفضل المضي في محادثات لبنان لأن إنهاء الحرب قد يسقط حكومته.

ولفتت "هآرتس" نقلا عن مسؤول أميركي، الى ان الفجوة بين مرونة إسرائيل النسبية في لبنان وموقف نتانياهو في غزة تحبط إدارة بايدن.