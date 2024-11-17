اشارت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مسؤول أميركي، الى ان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تشك أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يفضل المضي في محادثات لبنان لأن إنهاء الحرب قد يسقط حكومته.
ولفتت "هآرتس" نقلا عن مسؤول أميركي، الى ان الفجوة بين مرونة إسرائيل النسبية في لبنان وموقف نتانياهو في غزة تحبط إدارة بايدن.
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس عن مسؤول أميركي: إدارة بايدن تشك أن نتانياهو يفضل المضي في محادثات لبنان لأن إنهاء الحرب قد يسقط حكومته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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