القوات المسلحةِ اليمنية: نفّذنا عملية عسكرية نوعية ضد أهداف عسكرية وحيوية للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان

أعلنت القوات المسلحةِ اليمنية، أنه "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ من التصعيدِ، نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ عدداً من الأهداف العسكرية والحيويةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا ومنطقة عسقلان جنوبي فلسطينَ المحتلة".

وأوضحت القوات، أن "العملية نُفذتِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وحققتْ أهدافَها بنجاحٍ"، مؤكدةً أنها "رداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ سوفَ تواصلُ عملياتِها العسكريةَ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان".