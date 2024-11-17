شكرا لقرائتكم خبر عن المصري الديمقراطي ينظم ورشة عمل حول القيادة السياسية الفاعلة للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

نظم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالإسماعيلية بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية تدريبا بعنوان "القيادة السياسية الفاعلة للمرأة المصرية" بحضور فريد زهران رئيس الحزب، والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب للشؤون المالية والإدارية والنائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، ومنى عبد الراضى أمين المرأة المركزى، وذلك فى إطار سعى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لزيادة المشاركة السياسية للمرأة واكتشاف وإعداد كوادر تمارس العمل العام بمختلف أنواعه.

أكد فريد زهران، رئيس الحزب، وخلال الورشة أن رفع كفاءة المرأة وقدراتها ومعارفها من الأمور الهامة التى يحرص عليها الحزب منذ نشأته، كما بين الأدوار التى لعبها الحزب منذ ثورة ٢٥ يناير حتى الآن ومواقفه السياسية الواضحة المتسقة مع أيدلوجية الحزب، فيما تحدث النائب محمود سامى عن الاقتصاد العام ومتغيراته والأحداث العالمية وتأثيراتها الاقتصادية وانعكاسها على العالم العربى ومصر.

كما أدارت الدكتورة مها عبد الناصر نقاشًا مع الحضور حول مفوضية عدم التمييز ومشروع القانون الذى تقدمت به لمجلس النواب.

وقدم الدكتور عمرو مصطفى عرضا للتخطيط الاستراتيجى مع مقارنات بين التخطيط التقليدى والتخطيط الاستراتيجى، والكفاءة والفاعلية، وتحدثت منى عبد الراضى عن قضية العنف ضد المرأة فى إطار حملة الـ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، موضحة تعريف العنف ومفهومه، وأشكاله وآثاره المختلفة.

وفى ختام اليوم التدريبى قام النائب محمود سامى والدكتور عمرو مصطفى ومنى عبد الراضى بتقديم شهادات اجتياز التدريب للمتدربات مع أخذ الصور التذكارية معهم.

حضر التدريب عضوات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والفتيات المنضمات حديثا للحزب؛ والمهتمات بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

قدمت التدريب الدكتورة عبير إسماعيل عضو الهيئة العليا للحزب وتحدثت عن الاهتمام الخاص الذى يوليه الحزب للمرأة والتمثيل المميز لها فى المناصب القيادية بالحزب.

جانب من الندوة

جانب من الحضور