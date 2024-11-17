شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقه النواب" تناقش توصيل الغاز الطبيعى بالبحيرة.. والشركة الوطنية: توصيله بالتقسيط قريبا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الأحد، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل علي مستوي الجمهورية.

قال المهندس أسامة مرشد، مساعد رئيس الشركة الوطنية للغاز إن الشركة بصدد توقيع بروتوكول مع إحدى شركات التمويل، بما يتيح للمواطن في محافظة البحيرة التوصيل بالتقسيط، ضمن جهود التخفيف عن المواطنين، مشيراً إلي أن البروتوكول سيتم توقيعه خلال نحو 3 أسابيع، وسيتضمن أنظمة تمويل مختلفة حسب حاجة كل عميل، وتصل لمدة 7 سنوات.

جاء ذلك تعقيبا علي النائب محمد عبد الله زين الدين، الذي استعرض تفاصيل طلب الاحاطة المقدم منه بشأن عدم استكمال شركة الوطنية للغاز الطبيعي "ناتجاس" توصيل الغاز الطبيعي لعدد 4 قطاعات بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، كاملة المرافق وجاهزة للعمل، مشيرا إلى أنه تم البدء في التوصيل للمنازل منذ 2016 وتم تقسيم المدينة إلى 28 قطاعا تم الانتهاء من 24 قطاع، ويتبقي 4 قطاعات أخرى.

وقال زين الدين، إنه كانت هناك الوعود بإدراج قرية المعدية - منطقة الإصلاح الزراعي - شارع خيرت- شارع الطويبة، مشيرا إلى أن مركز ادكو لم يكن مكتمل بمشروعات الصرف الصحي، قائلا: والآن وبعد قرب انتهاء مشروعات الصرف الصحي بنصف المدينة البحري بالكامل والتي تحتاج إلى تخطيط وتقسيم لقطاعات للبدء بها فور الانتهاء من القطاعات القديمة.

وطالب محمد زين الدين، بإدراج قرية المعدية - منطقة الاصلاح الزراعى - شارع خيرت –شارع الطويبة، والبدء في تقسيم الجزء البحري للمدينة للبدء فور الانتهاء من القطاعات القديمة، في إطار خطة الدولة نحو التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.

وأوضح المهندس أسامة مرشد، مساعد رئيس الشركة الوطنية للغاز، أن الـ4 قطاعات المتبقية بمدينة إدكو مدرجين في خطة التنفيذ هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء مع نهاية العام المالي الحالي، وفيما يتعلق بقرية المعدية، أكد مساعد رئيس الشركة الوطنية للغاز، أنه سيتم دراستها لتتم عمليات التوصيل.

وأكد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أن مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة" تستهدف توفير كافة الخدمات لصالح المواطنين، بما في ذلك توصيل الغاز الطبيعي.

وأكد نائب محافظ البحيرة، أن الهدف من مبادرة حياة كريمة، تستهدف تقديم كافة الخدمات في القرى مثل المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إدراج قرى المرحلة الثانية لحياة كريمة في توصيل الغاز الطبيعي.