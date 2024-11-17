النشرة: غارة قرب معبر جوسيه بالبقاع وغارات على عيتا الجبل ومبنى بلدية خربة سلم والسريرة والبازورية بالجنوب

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بوقوع غارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية - السورية قرب معبر جوسيه الحدودي شمالي البقاع.

واشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة عيتا الجبل، وإستهدفت مبنى بلدية خربة سلم ما ادى إلى تدميره بالكامل، كما استهدفت غارة بلدة شمع.

ولفت الى ان غارة معادية إستهدفت خراج بلدة السريرة بمنطقة جزين فيما يسمى حورتا التحتا، وافاد بقصف مدفعي معادٍ عنيف يستهدف أطراف بلدة البازورية.