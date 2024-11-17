شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: نستهدف تحقيق التوازن بين صناعة الدواجن والمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية ملف الإنتاج الحيوانى، مشيرا إلى أن اللجنة تتبنى ذلك الملف باعتباره جزءا هاما من ملف الأمن الغذائي الذي تهتم به القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة للتوسع في الإنتاج الغذائي بما يحقق الأمن القومي بالبلاد.

وقال الحصرى: "تابعنا خلال الفترة السابقة، التحديات التى واجهت ملف الإنتاج الحيوانى وارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة، بسبب نقص الأعلاف وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب العملة الأجنبية، نريد العودة بقوة لما كنا عليه في ذلك القطاع من قبل، وكنا نتمنى حل المشكلات التى واجهت القطاع، من خلال اتحاد منتجى الدواجن، ولكن لم يتم ذلك، الأمر الذي دفع الدولة لاستيراد منتجات مثل بيض المائدة وكتاكيت للسيطرة على الأسعار في السوق المحلية".

وتابع:" بالفعل حدث انخفاض في الأسعار نتيجة لذلك، ووصل سعر طبق البيض الي 150 جنيها، ونريد تشجيع المنتج المحلي في نفس الوقت والتوازن بينه وبين المستهلك، في ظل سياسات السوق الحر، نستهدف تحقيق التوازن بين صناعة الدواجن ومصلحة المستهلك".

وقال النائب محمد عبد القوى، أمين سر لجنة الزراعة والرى، أن اجتماع اللجنة اليوم من أهم اجتماعات اللجنة لأنه يناقش موضوع هام، وأن 75% من الانتاج الحيوانى يأتى من صغار المربين، والـ 25% من كبار المربين، ورغم ذلك لايوجد إرشاد بيطري، لصغار المربين، وكذلك هناك معوقات بشأن شروط الترخيص، مما يتسبب في عبء على صغار المربين.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبد الفتاح صقر، حسن أبو قديرة، بشأن المعوقات التي تواجه قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وتقوض من برامج النهوض بها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن معاذ، بشأن توقف مشروع البتلو رغم أهميته الإنتاجية في تقليص الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء، و طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن: عدم وجود رؤية واضحة للنهوض بقطاع الإنتاج الداجنى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ظل ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، ودور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في القضاء على المعوقات التي تعوق آليات النهوض بالمشروع القومي للبتلو في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء لسد الفجوة الغذائية منها.