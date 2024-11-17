شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: إعادة تشغيل النصر للسيارات أحد إنجازات الحكومة واستجابة لتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف لمدة 15 عاما يعد أحد إنجازات الحكومة الحالية، مشددة أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات يعتبر بمثابة إنجاز كبير في قطاع الصناعة المصرية والتي جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل مرة آخرى، كما أنه سيساهم في تشغيل عدد كبير من العمالة المصرية، هذا بالإضافة إلى تجديد أسطول النقل العام في مصر.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن شركة النصر للسيارات كانت إحدي الشركات الأوائل في مصر لتصنيع السيارات سابقا، مشيرة إلى أنه يوجد الكثير من السيارات من إنتاج شركة النصر للسيارات متواجدة بكثير من شركات قطاع الإعمال حتى الآن.

واختتمت قائلة: "تحية وتقدير لكل من يقيم أو يعيد إقامة مصنع متوقف"، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارت سيجلب لنا دخل قومي ويعمل به عمال مصر، كما أنه سيجعلنا نستغني تدريجيا عن الاستيراد من الخارج وتوفير عملة صعبة والتصدير لدول الجوار.

ومن جانبه أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، بمثابة إحياء لقلعة النصر، التي كانت ركيزة هامة في صناعة السيارات المصرية، منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، والتى نجحت في التوسع بالسوق المحلي من خلال التجميع في البداية لبعض الطرازات ثم بدأت مرحلة التصنيع للكثير من الطرازات التي حققت نجاحاً كبيراً في مصر والأسواق الخارجية خلال هذه المرحلة، لتعود إلى سابق مجدها وتكون بداية لعهد جديد من توطين صناعة السيارات في مصر.

وأضاف "العسال"، أن صناعة السيارات في مصر واجهت الكثير من التحديات التي عرقلت تطورها على الرغم من بدايتها القوية في فترة الستينيات، إلا أن قرار إعادة تشغيل شركة النصر، يعكس عن رغبة حقيقية من قبل الدولة لتوطين صناعة السيارات بإجراءات تحفيزية لنمو هذا القطاع الواعد القادر على تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية، خاصة أنها من أهم الشركات التى تمثل صرحًا صناعيًا تاريخياً قادر على الإنتاج والتصنيع والتصدير وتحقيق التكامل الصناعى، لاسيما أن هناك زيادة كبرى في قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو مليار و301 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 595 مليون دولار عن العام الماضي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان شركة النصر، عن قرب إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، يكشف عن المجهود التى تبذله الدولة المصرية لاستعادة هذه الصناعة من جديد، خاصة أنها ذو قيمة هامة في المعادلة الاقتصادية، فى ضوء التوقعات بأن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، لذا فأن عودة وتيرة العمل بهذا الكيان الوطني الهام بعدنا اضطرت لتصفية أعمالها في 2009، بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، حتى توقفها عن الإنتاج في عام 2015.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة التى تحقق انتعاشة قوية لخزينة الدولة المصرية، لذا أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتوطين تلك الصناعة في يونيو 2022، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقي تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول، لذا فأن قرار إعادة التشغيل يعني الكثير لإحياء تلك الصناعة وعودة ريادة مصر في إنتاج السيارات في ظل ظهور التكنولوجيا الحديثة و السيارات الكهربائية التى غيرت الكثير من ملامح سوق السيارات في العالم.