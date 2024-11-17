حجازي: استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف الذي كان موجوداً بالصدفة في المبنى المستهدف

أعلن الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، في حديث للميادين، عن "استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف الذي كان موجوداً بالصدفة في المبنى المستهدف"، مشيراً الى أن "الاستهداف يأتي في سياق التهديدات المستمرة لنا منذ بدء العدوان، ولمبنى المستهدف يملكه ويشغله حزب البعث العربي الاشتراكي".
ولفت حجازي، الى أن " المبنى المستهدف لا يوجد فيه مدنيون، ونحن طوال الحرب عقدنا لقاءات عديدة في المبنى وهذا كان معروفاً للجميع"، مضيفاً " حد الموقوفين بتهمة العمالة للعدو الإسرائيلي قبل شهرين اعترف بأنّه كان مكلفاً بتصوير مبنى قيادة حزب البعث".
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