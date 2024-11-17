البابا فرنسيس يقترح إجراء دراسة دولية حول جرائم إبادة جماعية محتملة ارتكبتها اسرائيل في غزة

اقترح البابا فرنسيس أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، في مقتطفات نُشرت اليوم من كتاب جديد يصدر قريبا، واوضح إن بعض الخبراء الدوليين يقولون "إن ما يحدث في غزة فيه خصائص الإبادة الجماعية".

وذكر البابا في المقتطفات التي نشرتها صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليومية، "يجب أن نحقق بعناية لتقييم ما إذا كان هذا يتناسب مع التعريف الفني للإبادة الجماعية الذي صاغه خبراء القانون والمنظمات الدولية".