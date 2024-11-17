أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً مدينة النبطية، اطراف بلدة راشيا الفخار، الرمادية وقانا". كذلك أفاد المراسل، بأن "فريق الإنقاذ لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية -صور عمل على إنتشال ثلاثة بلدة شبريحا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": ٣ شهداء في شبريحا وغارات إسرائيلية على النبطية واطراف راشيا الفخار والرمادية وقانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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