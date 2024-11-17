أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على رأس النبع أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. ولا تزال أعمال رفع الركام مستمرة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: استشهاد شخص وإصابة 3 في حصيلة اولية لغارة العدو على منطقة رأس النبع في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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