افادت معلومات لقناة "الجديد" عن استهداف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في الغارة التي استهدفت مبنى حزب البعث في منطقة رأس النبع.

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: معلومات عن استهداف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في الغارة التي استهدفت منطقة رأس النبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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