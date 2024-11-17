شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية التجمع: مصر قادرة على الاحتفاظ بهويتها مهما تعاقب عليها لاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بقرار إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، لافتا إلى أنه قرار يحتاج كل الدعم والمساندة، لأنه استعادة لقيمة الصناعة المصرية.

و قال النائب إن الوطن تاج على رؤوس أبنائه ولا يراه إلى من أجبر على مغادرة وطنه بحثًا عن الأمن والآمان في بلد آخر، معلنًا موافقته مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون لجوء الاجانب الذى تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وشدد رئيس برلمانية التجمع، على أن من وفد إلينا لا يعني أنه ينازعنا السيادة على أراضينا كما زعم البعض، وعلى العكس فقد وصفهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"الضيوف" ولم يقبل وصفهم باللاجئين، لذا نرفض إرجاء أي أزمات اقتصادية يعاني منها الشعب المصري إلى الضيوف وتحميلهم مسئولية ذلك، لأن الأزمات الاقتصادية سابقة على التهجير أو النزوح لدى بعض الدول التي تعرضت لاضطرابات داخلية، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك القدرة على الاحتفاظ بهويتها وثقافتها مهما تعاقب عليها ضيوف ولاجئين من كافة الجنسيات والتاريخ شاهد على ذلك

وتابع المغاوري: القانون جاء نتيجة موجات النزوح من قبل دول بالمنطقة تعرضت لاضطرابات وهو ما دفعنا لمزيد من التنظيم لتواجدهم، علاوة على أن معظم الضيوف من أشقائنا العرب التي تعرضت بلادهم لحروب وتهجير وهو ما يفرض علينا أن نتعامل مع الأمر بشكل قانوني بتخصيص نوافذ خاصة بالعرب تمييزًا لهم عن الأجانب.

واقترح نائب التجمع أن يكون اسم القانون تنظيم لجوء الاجانب وليس قانون لجوء الأجانب، وأن يتم إنشاء الجهاز الوطني لتنظيم اللجوء لوضع السياسات العامة المتعلقة بشئون اللجوء، ويكون مسئول أمام رئيس الوزراء بدلا من اللجنة العليا لتنظيم شئؤن اللاجئين التى جاءن فى القانون.

وأشارت النائبة نجوى خلف إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية وأنه يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.