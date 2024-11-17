شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تفتح ملف الإيجار القديم.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

تفتح لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها غدا الإثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ملف قانون الإيجار القديم.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع الذى يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية فى هذا الشأن، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق.

ويستهدف اجتماع لجنة الإسكان، تحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.