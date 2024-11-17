شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على مواد إصدار لجوء الأجانب وإصدار لائحة تنفيذية خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، علي مواد الإصدار بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، دون تعديل.

وفي هذا الصدد، ننشر مواد الإصدار كما وافق عليها المجلس النيابي :

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.