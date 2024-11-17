شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى أحد أذرع القوى الناعمة للدولة المصرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

لعب التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي دورا مهما في دعم القضية الفلسطينية ودعم أهالي غزة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث أكد التحالف تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة.

وقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دورًا كبيرًا ومؤثرًا كذراع تنموي وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها التحالف، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في القضية الفلسطينية، مما ضاعف قدرة الدولة على تخصيص المزيد من الموارد المختلفة الداعمة لأهالي غزة، فأصبح التحالف قوة ناعمة لمصر فى الخارج.

كما أطلق التحالف الوطني عدد من قوافل الإغاثة التى شملت أشكال مختلفة من المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني من المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التي كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك استجابة فورية لدعوة القيادة السياسية، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني تحت شعار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.