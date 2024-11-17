شكرا لقرائتكم خبر عن السجينى: قانون لجوء الأجانب تشريع مهم ولمصر جهود حيوية فى ملف اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

وأكد السجينى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن القانون واجب واستحقاق دستوري، والتشريع خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، وجهود مصر فى هذا الملف الحيوي، مشيدا بجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية فى ملف الأمن القومي وحفظ السيادة المصرية.

وكذلك أعلن النائب محمد أبو هميلة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون ايضا، قائلا:" مشروع القانون من التشريعات المهمة، يحقق التزام دستوري وأخلاقي..ومصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التي فتحت أبوابها للضيوف بأعداد تصل لـ9 ملايين ضيف"، مؤكدا أن القانون ليس من أجل 9 ملايين ضيف، ولكن القانون فسر الشروط الواجب توافرها فى اللاجئ، القانون مقصود به من يريد التقدم بطلب للجوء.

وتابع أبو هميلة:" اختلط الأمر لدى البعض بأن الـ9 ملايين سيكونوا لاجئين فى مصر، وهذا ليس حقيقي..القانون نقلة نوعية فى إطار تنظيم شئون اللاجئين على المستوى الدولى، وذلك من خلال مراجعة الطلبات المقدمة بشأن اللجوء لمصر، ومن ثم فالتشريع من التشريعات المهمة التي تحفظ الحقوق".



