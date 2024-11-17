شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات إنجازات تكشف زيف الإخوان.. تقرير لهيئة الاستعلامات يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث أعدته الهيئة العامة للاستعلامات بالأرقام، كذب الشائعات الإخوانية ولجانهم الإلكترونية التي تهدف لزعزعة الأمن وهدم الاستقرار.

وذكر التقرير أن الدولة المصريه خلال عشر سنوات، تتحرك في كل اتجاه بمشروعات عملاقة، لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى ترتتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة وتتوزع على كل شبر من أرض مصر.

وأيقنت القيادة السياسية أن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق كانت الانطلاقة وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التي ركزت عليها.

ومثّلت الفترة ما بين عام 2014 وعام 2024 مرحلة التحول الحقيقية في مجال تمكين الشباب على المستويين الاقتصادي والاجتماعيو، ولا غرابة في القول، بأن الشباب خلال هذه المرحلة كان موضع اهتمام ومحل ثقة من قِبل أعلى مستويات السلطة في البلاد.

على مستوى محور التمكين السياسي للشباب

بذلت الدولة جهودًا حثيثة لتمكين الشباب ودمجهم في العمل السياسي عبر العديد من البرامج، والمبادرات، والقرارات السياسية، والتي جاء في مقدمتها إسناد المناصب القيادية لهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة أن يكون بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات طاقة مناسبة من الشباب القادر على العطاء والعمل .صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014 بتفويض الوزراء في اختيار معاونيهم، وبالفعل بدأت العديد من الوزارات في تطبيق القرار . ودشنت الدولة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2015، بهدف إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤوليات السياسية، والمجتمعية، والإدارية في الدولة .

وحرصا على مد جسور التواصل بين الدولة والشباب، ووجودهم كأطراف فاعلة في الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة في صنع الحدث، أطلقت الدولة العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب منذ عام 2016 ثم توسع الأمر بناء على رغبة القادة السياسية في أن تتحول تلك المؤتمرات الوطنية إلى أيقونة عالمية بالإعلان عن منتدى شباب العالم الأول عام 2017 بمدينة شرم الشيخ بهدف خلق تواصل حقيقي وفعال بين شباب العالم من مختلف الدول في إطار تطبيق فعلى المفهوم تواصل الحضارات .

كما انطلق منتدى شباب العالم الأول وشارك فيه 222 متحدثًا شاركوا في المؤتمر من 14 دولة خلال 46 جلسة، وتم مناقشة العديد من الموضوعات قضايا الهجرة واللاجئين. والديمقراطية وحقوق الإنسان، واستقرار وتنمية إفريقيا، وقضايا العولمة والهوية الثقافية. والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على السكان .

وشهدت الهيئات الرياضية والشبابية الوطنية تطويرا واضحًا، شمل التوسع في تطوير وإنشاء عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب المختلفة، وتم إنشاء وتطوير العديد من الصالات المغطاة مثل إنشاء الصالة المغطاة بإستاد الجيش يبرج العرب بالإسكندرية، وتطوير الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي بالإضافة إلى تطوير العديد من الصالات المغطاة بالأندية الرياضية .

الانتهاء من المشروع القومي لتطوير الملاعب بمراكز الشباب والأندية الرياضية في يونيو 2021 بتكلفة إجمالية بلغت نحو 206 مليار جنيه؛ حيث تم إنشاء وتطوير عدد ٤٢٩٥ ملعب خماسي وقانوني ومتعدد .

