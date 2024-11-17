شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الرئيس نجح فى تغيير المعتقد المتوارث "يوم الحكومة بسنة" والان مع تفاصيل الخبر

قال الكتور طارق البرديسي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيماً بحق، ويفضل التنفيذ والأفعال، لذا دائماً ما ينبه رئيس الوزراء إلى تنفيذ ومتابعة تنفيذ كل المخرجات وتفعيل كل القرارات والإجراءات المتخذة فكانت فلسفته رائدها التنفيذ الدقيق والإنجاز السريع.

وأضاف "البرديسي" في تصريحه لـ ”الخليج 365” الرئيس عبد الفتاح السيسى زعيماً بحق لأنه غيَّر الثقافة القديمة والمعروفة بإنجاز السلحفاة والمعتقد المتوارث بأن يوم الحكومة بسنة، وبيان ذلك أن كل يوم هناك عمل وإنجاز وجديد في سياسة البناء والتشييد وتغيير وجه الحياة في كل قطاعاتها، وكذلك السرعة المذهلة والمعجزة في الإنجاز، فكانت العاصمة الإدارية الجديدة من المدن الجديدة المناظرة لكل ما هو كائن وموجود منذ عقود، وتحققت طفرة الطاقة بمحطاتها العملاقة فضلاً عن صيغ ومشروعات الطاقة غير التقليدية المتجددة

وأكد أن مصر صارت شريك موثوق فيه للإتحاد الأوروربى وعضو فى تجمع شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ولها كذلك علاقاتها العربية والإفريقية وثيقة العرى المثمرة جمركياً والمفيدة تجارياً، كل ذلك الحضور المصرى شجع تجمعاً إقتصادياً قوياً ومؤثراً كالبريكس أن يوجه دعوته لمصر لتصبح عضواً فاعلاً تتويجاً لإصلاحها وقفزاتها في مختلف المجالات والميادين.