شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خارجية النواب": ليس هناك مادة بمشروع قانون اللجوء تمنح الجنسية المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ما تردد حول إعداد مادة بقانون مشروع اللجوء تسمح بمنح اللاجئين الجنسية المصرية للاجئين.

وأضاف "الخولى" فى تصريحات لبرنامج الحكاية اليوم، من تقديم الإعلامى عمرو أديب قبل قليل: الجنسية المصرية لها قانون ينظمها، وما تردد في هذا الإطار خارج محددات القانون الذي ينظم هذا الأمر، ولا يوجد في قانون اللاجئين في مصر ما له علاقة بالتجنيس"

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المتعلق باللاجئين داخل مصر مرتبط بحقوقهم في الصحة، والتعليم، وإصدار وثيقة السفر، والتسجيل.

واختتم "الخولي" تصريحاته أن القانون يضع إطارًا عامًا منظم، ويضمن حقوق مصر أمام المجتمع الدولي ككل، وكل محددات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن البعض يحاول خلق حالة من العداء إزاء الأطراف وإثارة البلبلة، غير أن قانون لجوء الاجانب في مصر ليس به شيء له علاقة بالتجنيس