افاد بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك، بأنه "تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت رئيس الوزراء بنيامي نتانياهو في قيساريا"، مشيرا الى ان "نتانياهو وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين وتم فتح تحقيق".
وكانت قد افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك: تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت نتانياهو في قيساريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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