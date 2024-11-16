بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك: تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت نتانياهو في قيساريا

افاد بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك، بأنه "تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت رئيس الوزراء بنيامي نتانياهو في قيساريا"، مشيرا الى ان "نتانياهو وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين وتم فتح تحقيق".

وكانت قد افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا".