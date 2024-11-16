شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اقتصادية الشيوخ: النصر "قلعة صناعية" وعودتها ترفع قيمة المنتج المحلي والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بعودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بعد توقف لـ 15 عاماً، مؤكدًا أن هذه العودة للشركة الوطنية العريقة هي عودة تاريخية لواحدة من أهم قلاع مصر الصناعية، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها الرشيدة للحكومة في طريق تصحيح أوضاع الصناعة والمنتج المصري.

وأوضح عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الشركة أعلنت عن قرب إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، بما يرفع من قيمة وشعار "صنع في مصر" ويدعم ملف الصادرات، وتوجه الدول تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار.

وقال أحمد سمير زكريا، إن النصر للسيارات، مشروع طموح يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات في مصر، وبفضل ما تمتلكه من مصنع ضخم يمتد على مساحة 480،000 متر مربع، يمكن للصناعة الوطنية أن تحدث فارق في قطاع السيارات .

وأضاف أن عودة صناعة السيارات مرة أخرى يؤكد على استراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، لتوطين الصناعة المحلية ودعمها لتقليل فاتورة الاستيراد، مضيفًا :"نحن أمام براند مصري يحظى بثقة الشعب المصري منذ إنشائها".