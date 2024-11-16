سلطات الكونغو الديمقراطية أجلت رعاياها من لبنان

أجلت جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة رعاياها من ​لبنان​، وقد انطلق موكب أبناء الجالية الكونغوليّة من حرم قنصليّة الكونغو في الحازميّة.

وقد واكب قنصل الكونغو في لبنان حسن يحفوفي العمليّة، وأشرفت عليها وزيرة الخارجيّة الكونغولية تيريز كايبكوامبا، بالتّنسيق مع السّفير الكونغولي في القاهرة كاسونغو موسينغا، وبتسهيل وتعاون مع الأمن العام اللبناني.

وكانت كلمة للمستشار الأوّل في قنصليّة الكونغو الدّيمقراطيّة في لبنان جونيور نزموتو، شكر فيها للسّلطات اللّبنانيّة والمصريّة تسهيلها عمليّة إجلاء الرّعايا.

أمّا المسؤولة الحاليّة عن أبناء الجاليّة الكونغولية في لبنان Didosi Delipi، فأعربت عن شكرها لرئيس الكونغو وللقنصل يحفوفي وسفير الكونغو لدى مصر، على جهودهم لإتمام عمليّة الإجلاء بنجاح.