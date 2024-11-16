"حزب الله": شنّينا هجومًا بسرب مسيّرات انقضاضية على تجمعٍ لقوات العدو في موقع العبّاد

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 04:30 من بعد ظهر اليوم السّبت 2024-11-16، هجومًا جوّيًّا بسربٍ من ‏المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العبّاد؛ وأصابت أهدافها بدقّة".

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