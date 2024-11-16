انتهاء حادثة احتجاز عدد من الموظفين كرهائن داخل مطعم في ضاحية قرب باريس بسلام

انتهت حادثة احتجاز عدد من الموظفين كرهائن داخل مطعم في ضاحية قرب باريس بسلام، بعدما استمرت لنحو ثلاث ساعات.
وأشارت قناة "بي إف إم تي في" إلى أن "الشخص المعتقل يعاني من إدمان المخدرات، وكان قد عبّر عن رغبته في الانتحار خلال الواقعة".
يشار الى ان الحادث وقع في مطعم بيتزا بمدينة إيسي ليه مولينو، جنوب غرب العاصمة الفرنسية، حيث احتجز الرجل، الذي تبين لاحقًا أنه نجل صاحب المطعم، ثلاثة أو أربعة موظفين تحت التهديد بسكين.
وقامت السلطات بفرض طوق أمني محكم حول المكان، بينما أكدت إدارة الشرطة أن العملية كانت مستمرة لحظة وقوع الحادث، داعية الجميع إلى ترك فرق الأمن والطوارئ تؤدي عملها.
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