كشفت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، ان "الرئيس الاميركي جو بايدن قال لنا هذا الأسبوع إن رئيس الوراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يريد إنهاء الحرب حتى تختفي حماس"، مشيرة الى ان "بدلا من إنهاء الحرب وإعادة المختطفين يوسع الجيش المحاور ويقيم المنشآت".
ولفتت الى أن "التيار المتطرف في الحكومة يواصل الدفع نحو الاستيطان والسيطرة على غزة"، مشيرة الى أن "نتانياهو يدير في غزة حربا بلا أهداف ويرفض متعمدا إيجاد حكم بديل لحكم حماس".
واكدت أن "نتانياهو يطيل أمد حرب غزة للبقاء في الحكم ويفعل ذلك على حساب الجنود والأسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتانياهو يطيل أمد حرب غزة للبقاء في الحكم ويفعل ذلك على حساب الجنود والأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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