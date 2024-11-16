الشرطة الفرنسية تحرر رهائن المطعم الباريسي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: نجحت الشرطة الفرنسية في تحرير 4 رهائن في أحد المطاعم بباريس، قام ابن مالك المطعم باحتجازهم ظهر السبت، وهددهم بسكين.

وقال مصدر في الشرطة لصحيفة لو باريزيان إنه تم إطلاق سراح الرهائن الأربعة الذين كانوا محتجزين في مطعم بيتزا لوليفييه حوالي الساعة الرابعة مساء. وتم إلقاء القبض على الشخص الذي قام باحجتازهم، وهو نجل مالك المطعم.

الجاني كان قد حبس نفسه في هذا المطعم على بعد بضع عشرات من الأمتار من طريق باريس الدائري، جنوب غرب العاصمة الفرنسية، قبل الساعة الواحدة بعد الظهر بقليل، وسمع دوي انفجارين في الموقع، أعقبهما إطلاق العديد من صفارات الإنذار قبل الساعة الرابعة مساء بقليل.

واحتفظ الشخص الذي وصفته الصحافة الفرنسية بالمجنون ثلاثة أو أربعة موظفين، لكن لم يكن هناك زبائن داخل المطعم، بحسب ما حدده مصدر في الشرطة في وقت سابق.

وتم "تعيين وسيط من فرقة البحث والتدخل، وهي وحدة النخبة في شرطة باريس"، "بسبب رغبة الشخص المعني في الانتحار".

الرجل في الأربعينيات من عمره، والذي يقال إنه يعاني من إدمان المخدرات، معروف لدى الشرطة بشكل سلبي للغاية "في قضايا المخدرات والازدراء والعنف والتمرد"، وفقًا لعدة مصادر في الشرطة، وذلك على العكس مما قالته تقارير سابقة من أنه لا توجد لديه مشاكل أمنية.

مرتكب جرية احتجاز العمال كان قد اتصل بوالدته ليخبرها أنه "بحاجة إلى الكوكايين"، وهي التي أبلغت الشرطة عنه.

