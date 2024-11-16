شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل الديمقراطى: أكاذيب وشائعات لجان الإخوان الإلكترونية تستهدف ضرب التنمية والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن الشائعات لها أثر سلبي كبير جدًا، وهدفها الهدم والتفرقة وضرب أى شىء إيجابي، وتهدف لتهديد الجبهة الداخلية وخلق سوء فهم بين الشعب والدولة.

وأضاف الشهابي أن حرب الشائعات بدأت منذ أكثر من عشرات سنوات لضرب أى عملية بناء وتنمية، والتي تتمثل في حروب الجيل الرابع التى تعتمد على نشر الأكاذيب والشائعات، من خلال لجان الإخوان الإلكترونية تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى والميديا بهدف تفتيت الجبهة الداخلية، وتأليب الشعوب على الدولة ومؤسساتها القومية.

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن القيادة السياسية في مصر تلعب دورًا محوريًا في توجيه المواطنين نحو الوحدة والتماسك، وبدأ مجلس الوزراء بدور كبير في مواجهة الشائعات وتصحيح الأكاذيب، مضيفًا أن الشعب المصري يمتلك وعيًا متناميًا يجعله قادرًا على تمييز الحقائق عن الأكاذيب، ما يمثل درعًا قويًا يحمي المجتمع من حملات التضليل الممنهجة.