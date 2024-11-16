شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يشهد إطلاق شراكة بين مؤسسة البنك التجارى الدولى و"راعى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

في حفل أقيم بقصر القبة الرئاسي، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلقت شراكة استراتيجية جديدة بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة راعي مصر للتنمية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العطاء المستدام والتغيير الحقيقي في مصر.

تأتي هذه الشراكة في إطار مشروع "أطفال أصحاء"، الذي يهدف إلى تقديم 2 مليون خدمة طبية للأطفال غير القادرين في 5000 قرية ونجع بـ 17 محافظة. ويمثل هذا المشروع امتدادًا للتعاون المثمر بين المؤسستين على مدار السنوات الأربع الماضية، والذي أثمر عن تقديم أكثر من مليون خدمة طبية للأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا، متجاوزًا الأهداف المحددة، ومساهمًا في تحسين صحة الأطفال غير القادرين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.

