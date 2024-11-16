شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون: عودة شركة النصر للعمل بداية لتوطين صناعة السيارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، إن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة آخري، يؤكد جدية الدولة المصرية في توطين صناعة السيارات في مصر لما تمثله من أهمية كبري كصناعة كبيرة، مشيراً أن مصر تملك المقومات لتكون رائدة في صناعة السيارات، وخاصة في ظل جاهزية البنية التحتيية لذلك لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات.

وأشار" الكحيلي " في تصريحات له إلي أن عودة شركة النصر للسيارات بالشراكة مع القطاع الخاص يعكس الثقة لدي المستثمرين، وأن الدولة حريصة علي دعم القطاع الخاص خاصة في الصناعات الكبيرة كصناعة السيارات، وتابعت قائلة إن الشركة تستعد لإنتاج اول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي مرتفعة وهو ما يؤكد أن هذه الشركة العرية ذات التاريخ الطويل تعود للحياة مرة اخري.

وأكد " الكحيلي " أن شركة النصر أحد قلاع الصناعة المصرية تعد جزءاً أساسيا من تاريخ صناعة السيارات في مصر وعودتها للعمل بعد توقف في عام 2009 هو أمر مهم جدا لعود صناعة كبيرة، مثل صناعة السسيارات مرة آخري ،مشيرة أن عودة الانتاج مرة آخري سيساهم في تقليل الإستيراد وبالتالي تخفيف الضغط علي العملة الأجنبية.

وبدوره ثمن الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، عودة شركة النصر للسيارات للعمل في الساحة الصناعية المصرية، بعد الإعلان عن إنتاج أول أتوبيس جديد بقدرات تصنيع محلية عالية.

وقال جودة في بيان له، إن هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة في تاريخ الصناعة المصرية، ويعكس التزام الدولة بتطوير الصناعات الوطنية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن إنتاج هذا الأتوبيس بنسبة مكون محلي عالية يعكس النجاح الكبير في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأشاد الربان وليد جودة، بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة في دعم قطاع الصناعات الثقيلة، معتبرًا أن إعادة إحياء شركة "النصر للسيارات" يعيدها إلى مكانتها الرائدة كواحدة من أكبر شركات السيارات في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا المشروع هو تجسيد لجهود الدولة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية وتطوير البنية التحتية للصناعة الوطنية.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن مثل هذه الخطوات تدعم تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي، خاصة في مجال تصنيع السيارات والمركبات، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وشدد أمين مساعد حزب المؤتمر، على أهمية استمرار دعم الصناعات الوطنية من خلال تشجيع الشركات المحلية على الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز جودة المنتجات وزيادة نسبة المكون المحلي.

واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر، بيانه بالتأكيد أن هذا الأتوبيس يمثل خطوة نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل الجماعي، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على المركبات المستوردة، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم الاقتصاد الوطني.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، احتفالية الإعلان عن إعادة إحياء وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بشركة «النصر للسيارات»، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعلامتها التجارية العريقة، من خلال الإعلان عن إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي مرتفعة، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.